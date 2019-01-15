與巧克力甜蜜結合 台南玉井芒果乾再升級..

2019-01-15 23:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕找出調製的黃金比例，芒果乾與巧克力「混搭」，也能很美味！

台南玉井的芒果，國內、外知名，加工的芒果乾，也深受市場歡迎，年銷3萬公斤的「芒果乾達人」賴永坤，與妻子曾麗鴦創新研發，推出芒果巧克力系列產品，夫婦倆成功找到了調製比例，讓味覺反差頗大的這2種甜品，幸福結合。

就讀台大商學系的賴永坤，畢業後原本在北部工作，不忍玉井老家的芒果園「後繼無人」，27年前返鄉幫忙，逐漸種出興趣，後來更以芒果乾加工為主力，經營「蜜旺果舖」品牌，一舉打響名號。

賴永坤夫婦今天舉辦產業化創生計畫成果發表，包含最受矚目的芒果巧克力片、芒果巧克力條、芒果藏心巧克力、芒果松露巧克力，還有芒果法式軟糖、芒果歐風麵包，以及芒果酵素、芒果酥…等產品。

曾麗鴦說，芒果乾與巧克力都是深受歡迎的甜食，3年前開始思索如何將兩者結合，研發過程中，以調製比例最傷腦筋，不斷嘗試、改良，可以吃起來更順口。

在高雄餐旅大學教授團隊的協助下，夫婦倆找出了芒果與巧克力的最佳比例，尤其芒果藏心巧克力，採用新鮮的芒果汁為內餡原料，讓巧克力的風味加分。

賴永坤現任玉井區農會果樹產銷第33班的班長，連同自家與契作的芒果園，面積近50公頃，他表示，目前本土的可可開始推廣中，希望與巧克力的創新研發，能讓芒果乾的產業升級，再提升經濟價值。

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