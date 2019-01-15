新莊國小守護神「紅豆媽媽」 紅豆湯暖胃又暖心

2019-01-15 23:44

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市新莊區公園路上的在地老店「紅豆媽媽」，開店近30年，不單只賣紅豆湯，更是附近學校學童過馬路時的守護神，地方的孩子都暱稱老闆娘林寶珠「紅豆媽媽」，吃一碗紅豆媽媽熬煮的紅豆湯，暖胃又暖心，回憶湧心頭。

「紅豆媽媽」原本是在中港路、公園路口的一處無名小攤販，賣的是紅豆湯、芋圓、地瓜圓、小湯圓，還有燒仙草、豆花、桂圓湯及燒麻糬，冬天吃了熱呼呼，夏天挫冰透心涼，一年四季，客人絡繹不絕。

「紅豆媽媽」店名有其典故，過去小攤販位於路口，古道熱腸的老闆娘林寶珠，每當鄰近的新莊國小放學，得空就幫忙護送學童過馬路，久而久之，孩子們跟前跟後地喚她「仙草媽媽」、「紅豆媽媽」，往來中港路、公園路上學的孩子，幾乎無人不知紅豆媽媽。5年前小攤遷往店面，正式將店名取作「紅豆媽媽」。

「紅豆媽媽」招牌紅豆湯，紅豆煮得通透熟爛，入口即化，且甜湯清爽不膩口，尤其是芋圓與地瓜圓，老闆娘兒子李志榮說，他們家的地瓜圓跟芋圓都是純手工，且真材實料，不添加香料、色素及防腐劑，每天一早7點多現做，咬下去Q彈有香氣。

林寶珠則說，她的紅豆湯香氣濃郁，料多實在，不少熟客從小吃到大，甚至結婚生子或定居國外，還會特地回來吃一碗紅豆媽媽煮的紅豆湯。隨口問起店裡客人，「吃齡」動輒10年起跳，客人蔡陳恒菊說，紅豆媽媽食材都是自己做的，衛生沒問題，且口味不會太甜，吃不膩。

雖然現在生意交棒給兒子，林寶珠仍每天坐在店裡，熱絡地招呼客人，時而幾句閒話家常，就像當年守護學童過馬路那般，一碗紅豆湯入口，30年不變的好滋味，始終是讓人安心的存在。

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