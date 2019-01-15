亞東醫院遠距醫療 監測心臟病患健康

2019-01-15 22:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕心血管疾病多年來高居國人10大死因前3名，「遠距醫療、智慧救心」是近年興起的醫療趨勢，64歲呂先生因心臟病發作，到院前無呼吸心跳，驚險救回後，以遠距生理訊號監測追蹤健康概況，病情穩定；另一位游女士配戴運動手環，發現心跳次數異常就醫，即時找出病因，所幸未發生憾事。

罹患心臟衰竭的呂先生，洗腎超過5年，2018年5月因致命性的心室顫動，到院前心肺功能停止，經緊急搶救撿回一命，病情穩定後，接受「植入性體內去顫器」 （簡稱 ICD ）治療，因洗腎易造成電解質不平衡，住院期間曾因鉀離子過低誘發心室顫動，一天內經9次電擊， 但ICD電擊次數越多，將提高死亡風險，醫師建議返家後加入遠距照護，有效監控健康情形。

呂先生6月加入亞東醫院「心臟電氣生理遠距醫療中心」遠距照護，期間回傳報告數次異常，院方聯繫患者回診，調整機器設定，並定期實施心臟復健；此外，患者曾偵測到「陣發性心室頻脈」長達6秒，經醫師電訪追蹤，建議病人補充香蕉等富含鉀離子的食物，目前未再發生異狀。

亞東醫院指出，遠距醫療意指醫師和病人不需要見面，可藉由其他方法提供醫療服務，跳脫傳統門診的限制。院方2018年1月成立「心臟電氣生理遠距醫療中心」，患者省去3至6個月定期回診追蹤時間，透過遠端監控及雲端資料傳輸，管理高風險族群，改善照護品質。

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