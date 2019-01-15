彰化3000弱勢圍爐要400萬 募款還不到一半

2019-01-15 23:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕員林廣寧樂善團連續6年在歲末寒冬時刻舉辦「千人饗宴、寒冬圍爐」活動，為彰化弱勢民眾提供圍爐、禮卷還有發放生活用品發送機會，今年參加人數暴增3千人，所需約400萬元善款，但目前募款金額僅150萬元，距離27號活動時間僅剩不到一半，情況告急。廣寧樂善團團長張雪如今日帶領志工到街頭便利商店義賣物資，她表示，若善款不足只能暫停發放禮券。

來喔！來喔！價值近千元的暖冬厚毯只要300元！張雪如一叫賣，馬上吸引民眾來買毯子，也有熱心民眾不只買東西，還拿了許多全新物品來義賣，員林諾貝爾幼兒園園長劉美蘭表示，買毯子要送給家扶中心的小朋友，希望弱勢都能過一個暖暖的冬天。

統一超商惠明店店長魏渙堂表示，這場義賣集結附近鄰居的力量，大家捐出家中全新、不用的物品來義賣，希望可以幫助弱勢家庭與街友，有民眾只買一瓶氣泡礦泉水，卻捐出5百元，獲得在場許多人的掌聲。

張雪如說，舉辦千人饗宴6年來，參加人數每年平均成長300人，今年暴增500人，共超過3000人，除每桌3千元的圍爐，還需要發送生活用品、禮券等，約需400萬元善款，受經濟不景氣影響，捐款越來越少，募款告急，這次統一超商惠明店主動提出義賣，希望藉此拋磚引玉，捐出善款幫助弱勢家庭過好年。

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