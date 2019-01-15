免費真的有用！屏東市區公車運量成長15.8％

2019-01-15 22:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕防制空污，屏東縣政府去年（2018年）10月15日至今年1月1日，實施民眾持一卡通、悠遊卡等電子票證免費搭乘全縣33條市區公車，結果總運量成長率達15.8%，刷卡率也上升31.9%，今年第3到第4季左右可望再度推動。

屏縣沒有重工業，因位下風處，每逢冬秋受到風向及地理條件限制，污染物不易逸散，成為空污受害區，屏東縣政府去年獲環保署空污基金補助300萬元，實施民眾使用電子票證免費搭乘全縣市區公車，有28條公車路線及5條小黃公車路線，涵蓋全縣，包含墾丁、小琉球、沿山公路等熱門景點。

屏東縣政府交通處長黃國維表示，實施期間兩個半月來，總運量為15萬9131人次，上一年度同期13萬7400人次，成長率15.8%，高於預估3倍。

交通處統計，實施期間與上年度同期相較成長最高的路線，以公車603、605線、511線最多，分析原因是跨域公車511直接從新左營到涼山遊憩區，可再轉搭603、605，到高鐵、高雄榮總醫院等地都方便。

黃國維也指出，今年免費公車仍會繼續推動，將積極向環保署爭取更多補助，希望擴大實施範圍到公路客運，全縣市區公車加上公路客運共計114條路線，開始的時間也盼能提早到10月之前。

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