老本變廢紙！10萬千元鈔藏床下遭蟲咬爛 急壞老婆婆

2019-01-15 20:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年關近，趕快請家中長輩找找錢放哪裡？不要被蟲蟲吃光了。

一名年逾70歲的老婆婆帶著一包用日曆紙包的千元紙鈔到台灣銀行要兌換，紙鈔毀損嚴重，部份紙鈔甚至爛成一團，銀行人員幫忙示範如何黏貼毀損紙鈔，先讓阿嬤換領2萬7000元，其餘請阿嬤回家慢慢黏，阿嬤才開心先把部份現金領回，還說「下次再來」。

該名75歲左右的老太太，因兒子在北部工作，獨居在鄉下，平時會去打零工，好不容易存下10萬元全換成千元紙鈔，把錢藏在床底下，前幾天把錢拿出來卻發現全被蟲咬爛，老人家焦急得不得了。

捨不得一張張千元大鈔被蟲啃得破破爛爛，老太太從鄉下搭計程車到銀行，希望台銀能幫幫忙，不要讓她要當「老本」的血汗錢變廢紙。

阿嬤說，她一個人住在鄉下靠打零工一天賺個600、700元，平時都捨不得花，因為不識字，更怕兒子知道，所以沒有到郵局或銀行開戶存錢，苦心將多年積蓄藏在床底下，卻被蟲蛀的支離破碎心疼不已，還要銀行人員不能讓她兒子知道。

一旁民眾見狀直呼：「你的錢怎麼會變這樣」？所幸行員協助讓她先兌領2萬7000元，由於受損的紙鈔還很多，阿嬤只能先帶回家處理後再來換。

銀行人員指出，污損破損不適流通紙幣收兌標準依中央銀行規定辦理，破損但餘留3/4以上照全額收兌、1/2以上未達3/4者半額收兌；若遭火焚、水漬等原因依肉眼或一般機器設備難以辨別真偽者，送法務部調查局鑑定化驗，希望讓老太太的辛苦錢損失降到最低，也呼籲民眾最好把錢存到金融機構，避免類似狀況發生。

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