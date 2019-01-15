大里四育街頻破管 水公司決汰舊換新

2019-01-15 22:19

〔記者陳建志／台中報導〕大里區仁德里四育街附近的水管，是近30年的老舊塑膠管，加上附近通行車輛增加，頻傳破管意外影響供水穩定，讓附近民眾抱怨連連，立委何欣純接獲仁德里長林志忠陳情，向水公司爭取到630萬經費進行汰舊換新工程，今天邀集相關單位協調，預計6月1日施工，並在8月底前完工。

大里仁德里長林志忠抱怨，四育街近年頻傳破管意外，短短7、800公尺，路面修復補丁快10處，不但浪費水資源，也影響供水穩定和行車安全，但之前多次反映，問題卻遲遲沒解決，讓附近居民抱怨連連。

立委何欣純表示，四育街的水管是直徑10公分的塑膠管，且1991年鋪設至今已經快30年，屬老舊的水管，因頻傳破管，影響民生用水和通行安全，經向水公司爭取到630萬元經費，已決定今年進行汰舊換新工程。

何欣純今天邀集自來水公司第四區處蕭淑貞處長、林志忠里長、市府建設局、經發局、大里區公所進行協調，要求一次挖補避免重複施工造成民眾不便，並要求此工程完工後，繼續進行附近三民一街的老舊水管汰換工程，提升附近居民的用水品質。

自來水公司第四區處蕭淑貞處長表示，四育街的水管屬老舊水管，加上附近車流量增加，讓破管頻率增加，這次將換成直徑20公分，使用年限可達40年的延性鑄鐵管，並一併更換銜接住戶的水管，預計3月底前完成設計，6月1日進場施工，工期為45個工作天，將要求在8月底前完工，提升附近的用水品質和穩定。

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