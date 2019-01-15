九九峰步道延伸到584高地 民眾找到新路徑

2019-01-15 22:49

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕中部熱門健行步道之一的九九峰森林步道，全長2公里，山友們認為太短，建議沿稜線延伸到對面的584高地，惟延伸路線有段坡度近70度，地質屬不穩定的礫石層，林管處認為危險及困難度高，平林里民找到另一條可避開危險的新路徑，林管處同意與地方一起踏勘，為延伸路線找到新契機。

位在南投縣草屯鎮平林里的九九峰森林步道，去年由南投林管處進行木棧道和平台等改善工程，工程完成並驗收，立委蔡培慧今天與林管處和平林里長謝瑞棋等人一起健行，體驗行走於加寬且木棧道換新的步道的感受，也在增加面積的平台遠眺風景。

平林里長謝瑞棋等人今天重提步道延伸到對面山峰的584高地一事，林管處仍認為延伸路線有30公尺坡度達6、70度，坡度陡峭加上地質屬不穩定的礫石層，施工困難，且對民眾也危機重重。

謝瑞棋則表示，地方已找到一條路徑可延伸到584高地，不只較不陡峭，且可避開地質不穩等危險因素，蔡培慧認為這是延伸步道的新契機，力促林管處儘快由地方人士帶路踏勘。林管處人員也允諾近期進行實地勘察，若能克服原來的陡峭和危險等問題，應該就能規畫延伸。

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