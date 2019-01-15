國軍培育人才重鎮 嘉大ROTC教育中心揭牌

2019-01-15 22:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學「大學儲備軍官訓練團（ROTC）教育中心」今天在林森校區揭牌，將於2月正式開課，屆時嘉義地區在中南部ROTC參訓學生就能鄰近家鄉接受訓練，預計至少30人受惠。

總統府戰略顧問蒲澤春上將、嘉義大學校長艾群、南亞技術學院校長簡仁德等人共同為教育中心成立揭牌，期盼為國家培育優秀人才，吸引更多有志報國的青年加入國軍行列，現場並有多位嘉大ROTC學子出席，共同見證嘉大與國軍攜手培育優秀人才的新里程碑。

艾群說，國防部及南亞技術學院透過與嘉大共同合作，成立ROTC教育中心，主要考量是讓中南部ROTC參訓學生能鄰近家鄉接受訓練，便利受訓上課以利在地專心學習，提升學生訓練品質及參訓意願，為培養優質專業國軍軍官及國防安全奠定良好根基。

嘉大企業管理學系學生闕韵璇說，經報考ROTC錄取後，利用在學期間每週六和寒暑假，到台中成功嶺接受軍事化教育及訓練，在校期間每學期學雜費均由國防部全額補助，另提供每學期文具書籍費及每月生活助學金，減輕家庭經濟負擔；ROTC教育中心設在嘉大，以後不用再嘉義、台中奔波，舟車往返。

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