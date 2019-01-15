拋繡球招親 大福興宮月老牽線

2019-01-15 22:07

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市「大福興宮月老祖廟」為讓年輕單身男女有更多認識異性朋友機會，將於西洋情人節前夕，2月9日（農曆大年初五）辦拋繡球招親聯誼活動，開放女生10個、男生100個名額報名，現場也佈置拍照場景，準備象徵愛情幸福的心型拍照背板和繡球等道具，歡迎民眾拍照感受濃濃的幸福氛圍。

廟方首度舉辦拋繡球招親聯誼活動，吸引未婚男女躍躍欲試，今天就有兩位適婚女子搶先報名，來自台南市的38歲潘瀅琪從事業務工作，31歲擔任婚禮歌手的「小安」是嘉義在地人，兩人期盼經由月老牽線遇到「對的另一半」。

廟方總幹事蔡坤章說，拋繡球活動，開放女生10個名額，男生100個名額（男生須付報名費100元），參加者須成年人、單身未婚；當天參加的未婚男女可獲一只俏皮的「豬事如意帽」，民眾臉書打卡送姻緣線發財貔貅或諸事如意吊飾，即日起開放報名，電話05-2771410。

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