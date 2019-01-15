防非洲豬瘟 環保署4.5億補助地方設廚餘破碎脫水緊急設備

2019-01-15 22:23

〔記者劉力仁／台北報導〕為防堵非洲豬瘟疫情發生，環保署今天下午邀集各縣市環保局召開研商會議，盤點各縣市廚餘產生量、去化及處理量能，並規劃短、中及長期廚餘去化分階段計畫；環保署將編列4億5000萬元，優先補助地方政府設置廚餘破碎脫水等緊急處理設備，各縣市提出破碎脫水、打漿設施及快速發酵處理模組，請各縣市儘速申請。

環保署長張子敬昨日陪同行政院長蘇貞昌前往桃園欣倫畜牧場瞭解廚餘飼養高溫蒸煮及防疫作為，今天邀集各地方環保局召開研商會議，會中新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、屏東縣及新竹市等12縣市，將對轄內養豬場具有廚餘高溫蒸煮設備，但尚未取得檢核之養豬場，函請農委會同意展期，該署並請地方環保單位配合農政單位加強巡查，確實廚餘高溫蒸煮後再餵食。

環保署請各縣市環保單位配合，廚餘養豬改為飼料者請掌握廚餘流向；請地方政府與轄內民間堆肥廠合作。大於1公噸之產源，請其輔導自行設置處理設施；加強宣導民眾惜實、廚餘瀝水減量之觀念，並事先擬定年節應變計畫；若規劃進焚化廠處理者，將補助作業所需堆高機之經費，短期補助各縣市提報脫水、破碎設施及模組式高效堆肥所需經費，中長期將補助區域堆肥場及生質能廠。

環保署稽查總隊長李健育表示，長期廚餘去化規劃將朝生質能源發展，目前台中市已於107年10月完成第一階段工程（每日處理量能80公噸）、桃園市預計於110年7月完工，另台南市、宜蘭縣、台北市及高雄市等4縣市刻正規劃中，完工後預計每日可處理家戶廚餘800公噸。

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