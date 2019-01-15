瑞士牙膏很特別？用完嘴巴「張不開」 網笑：左轉笨板

2019-01-15 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕一名在瑞士日內瓦出差的網友今（15日）在PTT發文，提到因為旅館沒有提供牙膏、牙刷，所以請朋友幫忙購買，事後他使用時卻發現「超黏」，決定發文詢問，結果真相卻讓網友大爆笑，直呼「左轉笨板」！

原PO指出，他拿到朋友在雜貨店買的牙刷和牙膏後，想說明天要早起，決定趕緊盥洗就寢，結果在刷牙過程中卻讓他越來越覺得不對勁。他形容：「他們牙膏顏色很特別，是粉紅色的，而且黏到一個不行，不僅口腔現在張不太開、牙刷刷毛（還）整組黏住」，因此讓他忍不住上八卦板附圖發文，「想問問瑞士人都用這樣的牙膏刷牙嗎？怎麼跟我們平常習慣差這麼多。」

有網友見狀，立刻吐槽「你是認真的嗎」，因為照片上的牙膏包裝寫著「Haftcreme」，代表的是「假牙黏著劑」而非牙膏，更讓其他網友笑翻，指出「你朋友是不是跟你感情不好」、「建議PO瑞士的笨板」、「這種程度都可外派日內瓦」、「你會被某族群說是酬庸外派，今天各大報和政論都會講你」。

不過，原PO也提到，他原本查Google翻譯找不到，是後來才發現直接Google就會出現中譯；有網友則認為這是反串文，不過他也解釋：「我先把這些東西塞進我口裡才發文的，真的疑惑超久。」

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