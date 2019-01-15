男同事說只愛大胸部反被黑 網友「其他女同事胸小自卑」

2019-01-15 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕男生說只喜歡「大胸部」，就會被女生討厭?有PTT網友分享，同事曾說擇偶條件是「D罩杯」女生，沒想到瞬間被女同事拉黑。網友則回應，這種說法就像女生回「我只想嫁有錢人」一樣，沒有對錯，純粹不好聽而已。

原PO說，同事A身高180公分，年薪160萬元，時不時就會被女同事撩一下。某次原PO公司聚餐，喝醉同事A表示，「交往對象只要處得來就行，但沒有D罩杯基本上沒得商量」。結果同事A的發言卻讓公司女同事相當反感，不過同事A認為，這只是對另一半外在條件的篩選，和女生挑剔男生身高一樣，並沒有什麼不妥。

原PO文章引起2派網友論戰；有網友覺得同事A的擇偶條件沒有錯，原PO公司的女同事可能是「貧乳」，被戳到痛處才這麼反感。也有網友說，女生可以挑剔男生身高，卻不准男生挑選身材，簡直是雙重標準。

其他網友則回應，胸部容易讓人聯想到性，胸部大或是比較保守的女生，就會有被冒犯的感覺。不過有網友分析，同事A本來就可以說出自己的喜好，就像女生說喜歡有錢人一樣，只是講話方式的問題，沒有對錯。

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