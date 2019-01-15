陳清貴「百福巨竹圖」巡迴展 中山工商登場

2019-01-15 18:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕陳清貴「百福巨竹圖」巡迴展今天移師中山工商，陳清貴現場揮毫，學生驚嘆，現場同時展出紙黏土大師張寶投「竹鶴祝壽圖」，象徵春節「祝好」（台語諧音），師生一起迎接新年。

開幕儀式在中山工商文史館舉行，中山工商董事長陳國清、校長林昭億、策展人李仟萬、立委林岱樺、書畫名家呂佳玲、蔡梅芳出席，陳清貴現場揮毫，運筆自如讓師生嘆為觀止。

林昭億指出，該校每年都會都會舉辦藝文展，薰陶學生人文素養，陳清貴廣受兩岸三地藝文人士推崇，展出讓師生大飽眼福。

李仟萬表示，百福巨竹圖」是陳清貴集數十年功力，閉關1年多的潛心力作，「百福巨竹圖」連屏巨作，總長70公尺、寬135公分，曾獲邀台北國父紀念館、陸軍官校等地展出，佳評如潮。

中山工商文教基金會秘書毛文珍說，為展現藝術家不同風格，還力邀曾獲全國冠軍的紙黏土大師張寶投展出她的大作「竹鶴祝壽圖」，古時候竹子在生活中扮演很重要角色，為讓電腦時代的孩子，也能一睹阿公時代的竹製品，校方特地商借竹製敲打樂器、捕魚蝦竹簍器具、提藍、錢筒、鳥籠等展示。

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