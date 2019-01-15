舊制勞退準備金未按月提撥 苗縣193件0開罰

2019-01-15 21:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少勞工退休生活仍仰賴勞退舊制，勞基法也明文規定雇主應按月提撥勞工退休準備金。不過，統計資料顯示，苗栗縣截至去年11月共有193件未按月提撥案例，但縣府零開罰。

苗栗縣政府勞工及青年發展處處長彭德俊指出，考量未按月提撥舊制勞工退休準備金的雇主多為中小企業，若以開罰做為主要手段，對雇主形成較大壓力，甚至關閉走人都有可能，不如提醒雇主後讓雇主把可能被裁罰的金額用在勞工身上更好，所以採取勸導方式，希望雇主不要忽視勞工權益。

彭德俊強調，雇主不是不想提撥，有些雇主可能前幾個月未提撥，後來一次補足案例也相當常見，也許部分雇主一時之間資金較為緊迫，才會採取較彈性的應對方式，縣府一定會把關保障勞工權益。

關於勞退舊制準備金，依勞動基準法規定，雇主需按月提撥勞工退休準備金，以作為支付退休金用；未依法按月提撥者，將依該條例規定處2萬元以上、30萬元以下罰鍰，並按月處罰。

至於若有雇主屢勸不聽狀況，彭德俊說，對於未按月提撥雇主會要求提出改善計畫，並逐月、逐季檢視成效，讓無法一次提撥足額雇主有繼續提撥空間，但若有雇主不理睬改善計畫、不聽勸導，縣府一定會開罰。

而立法院於2015年修改勞動基準法相關條文，僱有適用舊制勞工事業單位，應按月提撥勞工退休準備金，並應於每年年終檢視、預估次年退休勞工所需退休金差額。

由於勞退準備金攸關勞工退休生活甚鉅，勞退舊制不若新制於每個月薪資按月提繳，且專戶所有權屬於勞工。舊制更依賴雇主，萬一雇主落跑或倒閉，勞工瞬間就沒保障，對勞工經濟生活衝擊甚大，也衍生勞資爭議。

有勞工認為，工作二、三十年退休後，基本上指望領一筆退休金過生活，希望地方政府相關單位能好好替勞工把關，勞工的生活才有保障。

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