憨兒上菜 「愛點心」年菜挺庇護工場

2019-01-15 21:58

［記者王涵平／台南報導］南市勞工局結合各區農會行銷喜憨兒庇護工場「愛點心」年菜，10多項商品皆符合食品安全規格，歡迎各界也以行動力挺庇護工場。

勞工局今日在官田農會與庇護工廠共同舉行行銷活動，南市副巿長許育典表示，自己6歲時因一場火車事故後成為身心障礙者，對於身障者處境特別有體會，每個人都有生命的歷練，在每個場域裡面成就自己；市長就任前就承諾要為庇護工場打通商品通路，就任後第一時間即啟動。

勞工局指出，「愛點心」年菜商品均符合ISO22000及HACCP食品安全規格，感謝農會超市相挺庇護工場，消費者享用美味菜色的同時，也能讓庇護工場的憨兒擁有更多的工作機會。

22歲憨兒小萱在庇護工場工作近半年，進步很多，從完全不會到現在可以完成黏貼標籤、使用打印機打印日期、操作真空包裝機封口產品，並將成品放入籃子內排列整齊。

南巿農會聯銷中心在年節DM中推展「愛點心」年菜商品預購已逾100份，包括官田區、麻豆區、柳營區、後壁區、下營區、學甲區、七股區、將軍區、善化區、楠西區、山上區等農會出席活動。

喜憨兒「愛點心」年菜與台南知名的阿霞飯店公益合作，龍鳳呈祥干貝雞湯鍋內含豐富配料營養滿分。滷蹄膀取名珠圓玉潤慶團圓，象徵招財進寶，諸事平安。

年菜訂購截單日為1月21日，最後宅配日是1月28日，常態商品全年均可訂購，歡迎至喜憨兒喜歡你官網選購或電洽06-2642527。

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