燕麥酥餅在港驗出致癌物含量過高 台灣無印良品：已通報食藥署

2019-01-15 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年將至，不少人會買蛋捲、餅乾等酥餅類的禮品去拜年；香港消費者委員會對此測試香港市面上常見的58款餅乾、蛋捲等產品，除了發現這些產品全部都屬高糖或高脂肪食物，其中更有近九成含有致癌物質，中標的廠商還包括台灣常見的「無印良品」。

綜合外媒報導，香港政府的消費者委員會（消委會）針對香港市面上常見的各式餅乾與甜酥餅進行檢測，赫然發現全部的產品都是「高糖」或「高脂」食物；另外這次也針對是否含有縮水甘油酯（glycidol）、丙烯醯胺（acrylamide）及3-單氯丙二醇（3-MCPD）等汙染物進行抽檢，結果發現知名日商「無印良品（MUJI）」旗下的商品也中鏢。

港府消委會指出，縮水甘油酯及丙烯醯胺都屬致癌物，根據聯合國糧食及農業組織與世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會都表示，雖然不能為這些物質設定安全攝取量，但建議攝入愈少愈好；而3-單氯丙二醇若是攝取過多，會損害腎臟的功能並影響雄性的生殖系統，歐洲食品安全局建議，依照人體重量換算每日的容許攝取量為每公斤2微克，相當於1名60公斤的人，每日不應攝入超過120微克；不過無印良品（MUJI）一款「燕麥酥餅/榛果」（Oats Crunch Sable Hazelnut），不僅高糖高脂，縮水甘油酯更被驗出每公斤含1100微克、丙烯醯胺被驗出每公斤含230微克、3-單氯丙二醇每公斤含580微克，全部的含量都過高。

根據《蘋果日報》報導，台灣無印良品表示，此款商品在台灣的分店也有販售，接到此消息後，已經立即與日本、香港方面聯繫並對此事進行討論；至於台灣方面，由於香港檢驗的單位為民間機構，尚不清楚對方的檢驗標準為何，會先了解台灣法規之後再進行後續處理，目前會先跟日方作討論後再決定是否先行下架，也已經向食藥署通報，並將相關食品送到相關單位做檢驗，之後是否要全面下架，需等檢驗報告出爐後再作決定。

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