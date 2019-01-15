嘉縣海區野狗傷人頻傳 前鎮代誘抓丟縣府前抗議

2019-01-15 18:32

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣海區流浪狗多，布袋鎮前鎮民代表李志榮與多位鎮民今天到嘉義縣府前抗議，指政府未解決流浪狗問題，最近一個多月過溝地區就有3名鄉親因被流浪狗追摔車導致受傷骨折，他並帶了自己捕捉到的12隻流浪狗，放在縣府前離去，表示要凸顯問題；嘉義縣家畜疾病防治所人員將狗載離，並請民間狗園協助收容。

李志榮說，嘉義縣海區野狗非常多，中安里有小部落甚至只有30多人，該區域就有4、50隻野狗，但家畜所、清潔隊告知鎮民不能自行捕捉，但收容所又已滿，該如何解決？70多歲受傷的老婦人說，她騎腳踏車在路上被野狗追，嚇得摔倒，導致手腕骨折，請政府幫忙解決。

李志榮用誘捕狗籠抓了3隻成犬，其中一隻母狗今年生了9隻小狗，2年就生了18隻狗，他帶來抗議後放在縣府前離去，希望主管機關能瞭解鄉間的流浪狗問題，他也說，並沒有讓狗受傷，誘捕後都有餵食，只是要凸顯問題。

嘉義縣家畜疾病防治所人員強調，目前是收容捕捉凶猛具攻擊性的流浪狗，108年度起將配合民間團體針對布袋區域密集且持續進行大量流浪犬隻捕捉絕育後回置工作，逐步控制犬隻數量，以減少流浪犬對環境衝擊。

對於李志榮捕捉野狗並棄置在縣府前，防治所強調已涉及違反動物保護法，將依情節狀況及罰則辦理。

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