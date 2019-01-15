「當 一個人」好磨人 金馬獎最佳動畫短片15分鐘拍1年

2019-01-15 19:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科大數位多媒體設計系老師謝珮雯與動畫團隊，創作描述修紗窗老人一天的作品「當 一個人」，15分鐘的短片就花了1年製作，展現市井小民生活、市集及信仰，獲第55屆金馬獎最佳動畫短片獎。

「當 一個人」也獲台中國際動畫影展「台灣獎首獎」、南方影展「評審團推薦獎」，並入圍金穗獎及美國聖路易國際影展，有機會為國爭光。

謝珮雯與「旋轉犀牛原創工作室」合作完成該片，雙方在數位系參與圖資處的「磨課師」課程「停格｜定格」結緣，課程由她與老師陳岡緯製作規劃，影像製作由數位系學生一手包辦，原本想推廣台灣優質偶動畫，走訪台灣三家偶動畫工作室，其中一間就是「旋轉犀牛」。

「當 一個人」講述修紗窗老人的一天，透過操偶動畫師唐治中、蔡易錦鏡頭底下，逐格呈現市井小民生活、熱鬧市集及人民信仰，作品中的媽祖像，花費最多時間構思與製作。

謝珮雯說，偶動畫平均1秒要拍攝12至20張，為呈現老人緩慢的動作，1秒就要拍攝15、6張，相當磨人，真的需要有耐心才能走下去。

正修磨課師是全台第一個講述偶動畫製作行動學習的課程，謝珮雯說，完成「當 一個人」過程就像動人的旅程，真心希望關心台灣動畫的讀者，一起支持仍在動畫路上的旅行者。

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