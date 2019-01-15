雙語不夠！教育部打造9語機關銜牌 新南向7國都有

2019-01-15 20:14

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部打造多國文字的機關銜牌，今天由政次范巽綠和常次林騰蛟等揭牌，鏤刻中文及包含英文在內的8種外國語言（新南向7語：馬來語、柬埔寨語、菲律賓語、寮國語、緬甸語、泰國語、越南語），字體採乳白色，夜裡透光，民眾路過台北市中山南路5號教育部前可觀賞具設計感之銜牌。

教育部表示，美學是教育的延伸，為提升環境美化，首重機關門面，銜牌雖是強調功能性的物件，但其外在形象若符號化，便會將其內在表意的象徵性傳達出來，鐘秉宏建築師的設計理念，是希望透過字型的選擇、形體線條的安排、顏色塗裝、光源配置，反應現代性與當代的美學觀，當代的美學重視純粹與抽象化、型態上的簡化。

設計涵蓋幾個面向，字型選擇當代印刷字體黑體字，無襯線字體簡化了傳統書法字運筆時產生的筆劃與粗細，強調穩定均勻，高辨識度與高清晰度，並呈現簡潔洗鍊之感。形體則是採用純白鐵製的背板，配合欄杆輪廓之外觀與尺寸，置中設置，使之有整體感。

其上依1:2:3的比例，切分出三個塊狀，鏤刻中文及包含英文馬來語、柬埔寨語、菲律賓語、寮國語、緬甸語、泰國語、越南語等8種外國文字，總體透過塊狀組合而得，大面積的留白為其特色，反映出實與虛的視覺效果。

教育部說明，為能與周遭環境相互融合，色彩採用與帶狀綠籬內的深色樹幹與墨綠植物同色系之暗褐色砂面烤漆，作為版面構成的色調，字體則採乳白色，夜裡透光，其明亮與暗色背板能形成強烈對比，教育部希望由民眾經過體驗的發想，認識與過去以往不同的教育部，與時俱進，也藉此傳達美學、教育、新南向政策的理念。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/