全台首創長照人才鏈 高中畢薪32K、還扎根國中

2019-01-15 21:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕大選過後，高雄市還在「孵」愛情產業鏈，全台「愛老」長照人才鏈，已在南投搶先一步上路！

南投縣五育高中，早在104年度開辦「照顧服務科」，首屆畢業生已於去年投入衛福部南投醫院的照服員工作，且高中畢業，月薪就有32K，優於多數類科學生，校方今還宣布，未來長照教育觸角將繼續向下扎根，在國中階段就能探索長照職涯，學習長照服務技能，盼透過國、高中、大學的10年養成，培育「長照正規軍」，讓高齡化南投縣，擁有充足的在地長照人才。

校方表示，去年在「照顧服務科」畢業的42名學生，有19名投入南投醫院長照工作，其餘多數繼續升學，且與醫護相關。

在醫院工作的畢業生擔任照服員，不同於看護的例行照護工作，而是協助護理人員，使抽痰等醫療工作能更順利完善，這群照服員，每週還有2天時間，會到配合的中台科大學習長照專業知識與技能，透過職場累積經驗與年資，以及同步在校園培養長照專業，以「雙軌制」訓練學歷與資歷兼具的人才。

在國中長照技藝班方面，則會在國一、國二提供學生長照職涯探索，國三時接觸長照技藝學習，從國中到大學，一路培養長照專業，打造全台第一個長照人才鏈。

縣府表示，長照課程雖然還未列入技藝課程課綱，但因應長照趨勢與人力需求，縣府已將長照課程融入技職學習課程，尤其五育高中全力響應，還規劃國、高中，以及接軌大學階段的課程，使長照學習更加完備。

目前已有南崗國中開辦長照課程，下學期換埔里國中，以及中興國中跟進開辦，將讓更多學生能藉由長照職涯探索，以及技藝學習，認識長照產業，有朝一日成為長照尖兵。

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