台南四校自行車大會師 高峰課程擴大學生視野

2019-01-15 20:54

［記者王涵平／台南報導］「破風台一走讀嘉義」，台南市土庫、重溪、鯤鯓、樹人等4所國小辦理四季高峰特色課程，今日自行車大會師，擴大學生學習視野。

高峰課程為春季定向越野、夏季水域活動、秋季自行車走讀以及冬季山野教育等4套，每校各負責研發一套課程，互作共享課程。

今日走讀活動的單車由慈揚慈善基金會捐助，4校共41名四年級小勇士在新營車站集結，搭乘台鐵到嘉義車站，再至獄政博物館認識法治教育演進，中午到愛木村觀光工廠，走進時光隧道，認識阿里山神木的故事與50年代嘉義木材產業的發展，同時認識台灣珍貴木材，了解森林對於大自然的重要性。

之後往台一線經北回太陽館見證北緯23度歷史標誌，再至南靖糖廠瞭解舊五分車頭的糖業貢獻、細數退役戰鬥機與裝甲戰車的戰功彪炳。

土庫國小教導主任蕭鈞彥表示，自行車大會師活動全程約30公里，展現校內學習的簡易維修、騎車技巧、交通安全、體能加強等成果。高峰經驗的成就感，來自平常務實勤奮的練習與師生共同投入的熱忱，歷經學習體驗、同儕合作討論、解決問題挑戰的過程，最後獲得解決問題的終身學習力。

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