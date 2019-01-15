3年磨出麻豆糖業大地藝術祭 春節台南藝術走春

2019-01-15 20:35

［記者劉婉君／台南報導］春節到台南不只玩市區，曾文溪流域以北的麻豆區有糖業大地藝術祭，佳里區蕭壠文化園區有台南國際攝影節，還有鹽水區月津港燈節，以不同類型的藝術吸引民眾到台南藝術走春。

其中，麻豆糖業大地藝術祭經過前兩年的糖業歷史地理爬梳，再由藝術家以此為背景進行創作，共有5名策展人，53組創作者，60組作品，於2月1日起至3月3日，在總爺藝文中心，龍泉車站舊址，麻豆中華街日式宿舍及10所學校展出，目前陸續創作中。

地景作品包括重現昔日糖鐵的軌道及龍泉車站的意象；以早期蔗田在牛犁翻完土後築起的蔗壟為概念的地形地景等。

而藝術家在過去一學期也帶領麻豆區包括曾文家商，培文國小等10所學校學生一起創作，讓糖業文史及藝術向下紮根，如安業國小學生以攝影，藍晒的技術作為轉換影像的方式，讓學生擷取日常生活的影像片段；港尾國小學生製作兩本大型立體書等。

另外，月津港燈節今年策展主題為隨光呼吸，設置重點以3個月亮，3種場景,3種意境為主軸，將於2月2日至3月3日舉行，目前也由藝術家進駐創作中。

首屆台南國際攝影節「鯤鯓顯影」，目前在正展出中，展期至明年4月。

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