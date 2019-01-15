竹市歷史建築海軍六燃廠階梯扶手被榕樹氣根牽絆倒塌 文化局籲停工

2019-01-15 21:06

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市日本海軍第六燃料廠2010年登錄為歷史建築後，竹市文化局爭取到8300多萬元經費將修繕，為維護現場環境，文化局先委託廠商進行新竹支廠環境整理及6棟眷舍簡易修繕工程，但廠商去年12月24日進行廠房周邊清除雜木榕樹時，因榕樹氣根已深入到樓梯扶手牆面裂縫內，導致牆面被氣根整面脫開倒塌，市府已要求停工，並依法裁罰及送文資審議委員會討論。

新竹市文化局文資科表示，上個月底發生此狀況時，就已到現場了解，並召開督導會議，要求有關海燃廠環境整理工程，即刻停工，相關後續裁處未定案前，請承包廠商停止該環境整理工程範圍內的所有工項，以釐清責任。

另對於海燃廠歷史建築物樓梯磚牆扶手毀損及改善計畫，也要求承包廠商送監造單位審查，請監造單位盡速辦理並送市府憑辦，另針對廠商所提的扶手倒塌復原方式，也會由文化局請文資委員協助審查，並依文資法相關規定裁罰。

文化局表示，日本海軍第六燃料廠被登錄為歷史建築後，文化局已爭取到8300多萬元的修復經費，目前還在規劃階段，但為整理周邊環境，才先發包委託廠商進行環境整理，卻因榕樹氣根已深入土裏及屋舍，才因此造成扶手的牆面倒塌。

文化局強調，由於扶手階梯建築是眷戶後期克難式增建，目前整體結構極為不穩，故除樓梯扶手復原外，尚需考慮整體結構補強等，文化局除會依文資法裁罰，也併將依文資委員建議方式，責成廠商回復原狀，以保留歷史記憶。

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