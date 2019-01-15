14輛「環保三低」性能垃圾車加入 苗縣清潔隊添生力軍

2019-01-15 20:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府環保局添購十二輛全新壓縮式垃圾車及二輛油電混合資源回收車，今天撥交給頭份市等13鄉鎮市公所運用，這次購置新車都符合低耗能、低排碳、低噪音「環保三低」性能，縣長徐耀昌盼各鄉鎮公所善用有限資源，提升垃圾清運服務品質。

今天授車儀式，徐耀昌將12輛全新壓縮式垃圾車及2輛油電混合資源回收車撥贈頭份市、通霄鎮、卓蘭鎮、苑裡鎮、銅鑼鄉、三義鄉、泰安鄉、西湖鄉、獅潭鄉、大湖鄉、公館鄉、其中泰安鄉獲撥交兩輛，資源回收車則撥配給造橋鄉、三灣鄉運用。

徐耀昌指出，苗栗縣縣這次在垃圾清運車輛挹注3957萬元，而環境清潔及垃圾清運處理工作是縣政推動之首要工作，希望藉此這批新車加入，能提高垃圾清運及資源回收效率，共創優質的生活環境。

苗縣府環保局長陳華盛表示，這次購置的車輛，皆具備低耗能、低排碳、低噪音「環保三低」之性能，其中最新型的油電混合資源回收車，不僅可節省1/3以上的用油量，亦能回充電力，怠速時會自動熄火，以減少民眾於丟垃圾時吸到的車輛廢氣，每年約可減少161公斤細懸浮微粒（PM2.5）和175公斤懸浮微粒（PM10），並可大幅降低噪音的產生。

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