太空豬進東門城！新竹好過年 萌樣主燈成打卡熱點

2019-01-15 19:17

［記者洪美秀／新竹報導］下個月就是農曆春節，新竹市府「新竹過好年」以「探索」為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，東門城8公尺主燈「太空豬」造型已引起一波網路話題，25日會有科技互動藝術作品登陸護城河岸，還會有大型地球燈垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身於外太空俯瞰地球；市長林智堅邀請民眾來新竹住一晚，造訪最浪漫的新竹護城河。

很多民眾都發現，新竹市東門城的主燈太空豬已悄悄點亮，粉紅豬手持望遠鏡望向遠方、探索城市的幸福未來，25日更會展示「探索」主題的藝術燈節，主打科技互動、光電藝術的「太空科幻」大型戶外作品也會點綴護城河岸，成為最浪漫的太空廊道，開幕當天，知名宇宙人樂團也會站台開唱。

另外護城河沿岸也會打造為太空廊道，其中「蓋亞」很吸睛，是英國藝術家路克・傑朗姆，向NASA取得地球表面圖像授權，轉印到大型球體上，大型地球垂掛於幸福廣場上空，夜晚亮燈後，民眾接近觀賞，彷彿50年前當時太空人由月球俯瞰地球的畫面。

另「月球寶寶」是由藝術家林建榮所作，將其代表作燈泡人換穿上太空裝，放置在公園角落，背上裝備準備探索城市的未知。林建志的作品「探索紀念」是三件如太空飛船的立體藝術，以明快的黃藍白配色，民眾可進入其中互動，一圓兒時飛行太空的夢想。「月球太空計畫-太空艙」將在夜晚時刻向天頂發射光束，為藝術家李承亮收集了多個二手家電，用日常生活物件組裝成太空裝置，象徵以藝術連結日常與宇宙的未知。

城銷處表示，今年適逢豬年，新竹過好年活動把小豬多產、常民的意象，結合新竹科技城的特質，用藝術、科技帶領全市民探索幸福，25日下午6點在228公園舉行，邀請宇宙人樂團開唱，現場打卡贈送小紀念品，歡迎大小朋友穿上太空裝，分享幸福城市歡喜過好年氛圍。

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