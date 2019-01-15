老人家常頭暈亂吃藥 藥師發現是貧血助改善

2019-01-15 17:25

〔記者林惠琴／台北報導〕自己居住於台北市的吳奶奶，配偶、兒子均已去世，孫子也長年在國外，因為失能的關係，幾乎不出家門，經常出現頭暈的情況，但只是隨意拿手邊有的藥品服用，卻未見改善，直到藥師訪視發現她有缺鐵性貧血，建議醫師開立鐵劑相關藥品，終於症狀好多了。

藥師蘇柏名表示，一名獨居10年的老人家，只有收音機作陪，心情好時，打電話進去唱唱歌，心情不好時，打進去抒發心情，因此當不舒服時，不見得會就醫，反而可能選擇去電台買藥，這也是為什麼政府一直宣導不要購買來路不明的藥品，卻仍難阻止類似情形的原因。

蘇柏名指出，在訪視該名個案時，必須逐步建立關係，並讓對方了解藥師是給予關心，不是教訓，進而開始信任、改變原本的想法，願意聽取專業的建議，對於健康更有益。

此外，蘇柏名提及，與老人家溝通時，一定要充分考量對方的生活習慣。舉例來說，自己曾經接觸1名個案，長期使用2種血壓藥，後來建議他使用新藥，用藥數量與頻次均降低，成本也較低，不料當事人認為只吃1顆藥控制應該會變差，心情變得憂鬱，又回頭找醫師開回原藥。

今日是藥師節，中華民國藥師公會全聯會推動藥事照護業務已屆滿10年，不少藥師在各角落守護民眾健康，未來在高齡社會的長照體系中，也是不可或缺的重要的角色。

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