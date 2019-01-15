大學生義賣籌經費 幫獨居長輩辦圍爐、摸彩

2019-01-15 19:41

〔記者陳建志／台中報導〕朝陽科大銀髮產業管理系大一新生，為了幫霧峰40多位獨居、低收長輩舉辦圍爐餐會，分組義賣手工餅乾、襪子、手鍊等物品，順利募集到8萬多元的經費，今天在校內舉辦歲末圍爐，不但將長輩接到學校，還安排長輩進行粉彩畫，並準備禮物讓阿公、阿嬤摸彩，長輩都開心稱讚：「真的很用心，足歡喜！」

朝陽科大銀髮產業管理系助理教授許文齡表示，為了讓大一新生可以藉由瞭解銀髮產業的各種面向，清楚自己未來可努力的方向，並學習到和長輩溝通、互動，要求他們以義賣方式自籌經費，並親自拜訪長輩，籌劃今天的寒冬送暖圍爐餐會，共邀請43位獨居、低收長輩一起到校圍爐。

此次活動副召集人趙金娟說，同學分組進行義賣，最後募到約8萬多元，因這些長輩平時都是一個人生活，看到他們參加活動，和大家一起圍爐時臉上露出的笑容，就覺得之前籌劃、義賣的辛苦很值得。

參加的同學林芷嫻也說，這次同組同學選擇義賣手工皂，雖然整個籌備、義賣過程碰到不少挑戰，但看到今天出席阿公、阿嬤臉上的笑容，還稱讚：「妳怎麼那麼古錐」，就覺得很有成就感。

今年九十歲的廖吳膾、七十三歲的魏林嬌美，今天在學生一對一陪伴下，開心從事粉彩畫、圍爐，兩人都露出燦爛笑容說：「可以和大家一起圍爐很開心，覺得自己很幸福！」，並感謝師生用心籌備整個活動。

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