冷颼颼！訂購少2成 伊甸庇護工場推出10款春節禮盒送好禮又做公益

2019-01-15 20:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕伊甸烘焙庇護工場今天推出春節推出多款新產品，有入口即化的「南瓜子酥糖」、香酥可口的「牛軋餅」、清爽好味的「草莓燒菓子酥」及香氣誘人令人愛不釋手的「肉紙肉乾」，組合成十款「春節禮盒」，呼籲民眾過節訂購「一手送好禮、一手做公益」，呷甜甜過好年、「豬」事大吉大利。

伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，由於大環境經濟影響，加上今年耶誕、跨年、農曆年日期相隔很近，銷售疲弱，業績目標數120萬，目前只達到5成，比往年減少2成，就怕今年達不到目標，盼社會大眾年節送禮訂購給予心身障礙者鼓勵和分享。

陳智宏說，為了提升市場接受度，工場努力推出新產品，產品皆不含香料及防腐劑，且產品豐富多樣，每一口都能吃出身心障礙者的堅持與用心，禮盒也與插畫家星座小熊布魯斯合作，可愛的童趣插畫又應景，有療癒及趣味的效果，讓大家看到包裝就很開心。

伊甸烘焙庇護工場除了強化身障者就業技能外，同時也給予他們工作人格培養與建立、學習社會適應等生活基本能力，期待他們能夠超越障礙、自立自養，減輕家庭及社會負擔。

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