高雄2千戶弱勢家庭待援 啟動春節送暖

2019-01-15 19:28

［記者黃旭磊／高雄報導］春節前送暖活動起跑，高雄市估計有2千多戶弱勢家庭待援，慈善團體呼籲各界踴躍做公益。

「人間有愛、寒冬送暖」春節慰問活動今天（15日）於高雄市四維行政中心啟動，高雄市秘書長楊明州、社會局代理局長謝琍琍及社福慈善團體聯合會理事長張美煌等社團代表點燈，鼓勵贊助人力、物力及財力，將代為媒合至弱勢家庭。

謝琍琍指出，春節期間，社福慈善團體聯合會連結61個社福團體及慈善會，動員志工631人次，已募集552萬元慰問金及物資220萬8千元，將於過年前送至2760個弱勢家庭。

韓國瑜就任市長以來，民眾低薪狀況仍未改善，捐款狀況不理想。財團法人人安社會福利慈善事業基金會表示，今年景氣比去年差，第29屆寒士吃飽30等年菜經費募集不到往年5成，活動於1月27日舉辦，經費很可能不足，呼籲各界踴躍送暖，讓弱勢民眾吃一餐溫飽。（戶名：財團法人人安社會福利慈善事業基金會，轉帳後，敬請來電告知帳號後5碼）

楊明州說，民間豐沛資源與政府合作才能支持弱勢，高雄市社福慈善團體聯合會22年來串連愛心於寒冬送溫情，多年來募集慰問金超過1億713萬元，期許更多企業、慈善團體及個人共襄盛舉。

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