春節連假耍噱頭 姓名有「英文、國瑜」任1字可免費入園

2019-01-15 18:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕瞄準今年春節9天連假商機，交通部觀光局推薦「台灣好樂園」所推出各項福氣好康優惠，六福村主題樂園祭出春節門票5折優惠，劍湖山樂園1月底前12歲以下孩童免費入園，泰雅渡假村則搭上政治人物風潮，姓名有「英文」、「明溱」、「文哲」、「國瑜」其中1字就能免費入園。

觀光局表示， 寒假及春節期間全台23家主題樂園都推出限定優惠活動：

北部地區：雲仙樂園春節住宿1月底前付款可折1,000元、野柳海洋世界生肖豬門票半價、小人國主題樂園「探險迷宮恐龍島」全新登場、六福村主題樂園春節入園全部5折只要499元、小叮噹科學主題樂園門票350元、萬瑞森林樂園採果樂299元。

中部地區：香格里拉樂園現場優待價360元、西湖渡假村生肖豬入園200元初一至初五送紅包、麗寶樂園消費滿額抽汽車大獎春節12歲以下免費、東勢林場遊樂區初一至初六闖關抽獎、九族文化村一年一度櫻花祭2/1沉浸粉紅浪漫、泰雅渡假村姓名有「英文」、「明溱」、「文哲」、「國瑜」其中1字免費入園、杉林溪全票優惠價250元、劍湖山世界1月底前12歲以下免費初一至四消費滿額抽金元寶。

南部地區：頑皮世界初一至初五現場購票送限量「藪貓環保袋」、尖山埤江南渡假村初一至初四抽純金紅包、義大世界12歲以下兒童入園50元、8大森林樂園大人108元入園及120公分以下兒童免費、大路觀主題樂園100元入園賞名家雕塑、小墾丁渡假村初一至四加碼迎賓表演及抽獎遊戲。

宜花地區：綠舞莊園日式主題遊樂區春節門票3人同行1人免費、遠雄海洋公園6歲以下60歲以上享免費入園宜花東鄉親390元優惠、怡園渡假村2人同行1人免費等優惠方案。

另外，樂園也推出搭乘大眾運輸入園，憑證享有門票優惠價，或與公共運輸業者合作超值套票等優惠措施，包括小人國主題樂園憑客運到園車票享450元特價、六福村主題遊樂園憑證享門票優惠、小叮噹科學主題樂園憑大眾運輸車票享320元入園、西湖渡假村搭客運到園享門票優惠或折抵住宿費、麗寶樂園有免費定點接駁或統聯客運加門票優惠、東勢林場遊樂區搭客運入園門票160元、九族文化村搭配台灣好行套票只要1160元、杉林溪渡假園區搭客運入園200元、劍湖山世界憑台灣好行票根入園450元、尖山埤江南渡假村初一至四搭客運入園享兒童票優惠、小墾丁渡假村提供恆春至滿洲免費接駁、遠雄海洋公園憑花蓮客運到園車票可兌換50元抵用券等12家業者參與。

詳細優惠內容可到全台主題樂園網查詢。

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