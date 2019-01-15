中台灣元宵燈會重返文心森林公園 送15萬盞小提燈

2019-01-15 19:01

〔記者張菁雅／台中報導〕由台中市政府舉辦的「中台灣元宵燈會」今年邁入第20年，每年活動均吸引逾百萬遊客賞燈。台中市政府觀旅局長林筱淇今日宣布，今年燈會於2月16日至24日將重返文心森林公園舉行，主燈為高12公尺的「御天飛行豬」，象徵無懼挑戰、堅持不懈地向前翱翔。

中台灣元宵燈會自1999年開始舉辦，場地原在台中公園，2007年移至文心森林公園，前市長林佳龍上任後，又將主燈區移回台中公園。

林筱淇指出，中台灣元宵燈會每年皆吸引逾百萬遊客賞燈，整體滿意度高達8成；2007年豬年移至文心森林公園，成功吸引人潮，今年又適逢豬年，也是中台灣元宵燈會20週年，將重返文心森林公園舉辦。

林筱淇說，今年元宵燈會在2月16日開幕，19日舉辦元宵燈會，24日閉幕，市府將打造1座12公尺的主燈「御天飛行豬」，以飛行員象徵的飛行外套表達無懼挑戰，堅持不懈的向前翱翔，造型相當可愛；另有32座4公尺至八公尺的主題燈、6座有頂光廊、8處光環境及4處迎賓門，其中，配合台中花博，特別規劃12座石虎家族主題燈。

而民眾最關心的小提燈，去年因預算問題而停擺，今年將恢復發放，林筱淇表示，今年小提燈名為「飛天豬」，特色是轉動拉繩，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，將製作15萬盞，2月16日至19日在燈會現場發送給民眾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/