醫病》醫院分析女性肺癌患者 超過8成從未抽菸

2019-01-15 17:12

〔記者林惠琴／台北報導〕肺癌是國人癌症死因之首，新光醫院從2007年6月至2017年12月共進行31838例低劑量電腦斷層檢查，其中267例確診肺癌，女性占近60%，其中83.5%不抽菸。醫師指出，罹患肺癌除了抽菸、遺傳、慢性肺部疾病外，燒香拜拜、廚房油煙等室內空氣污染源也是可能原因。

新光醫院一般醫學科主任徐培菘表示，世界衛生組織、國際癌症研究機構已將空氣污染物的微小粒子、例如PM2.5列為一級致癌物，會增加肺癌、呼吸道疾病發生機率，成為威脅健康的隱形殺手。

徐培菘指出，根據過去中研院的調查資料，日常生活中會接觸到空氣污染物PM2.5的來源，包含二手煙約每立方公尺2000至13000微克、未啟用抽油煙機下烹飪1200至1750微克、燒香拜拜75至700微克、餐廳70至500微克，顯示PM2.5不僅存在於室外空氣中。

徐培菘說明，近幾年臨床觀察發現，部分生活習慣良好，不抽菸，也注意飲食、運動的族群，咳嗽幾週後就確診肺癌，當事人驚訝不已，尤其以女性為大宗，推估正是與二手煙、廚房油煙等室內空氣污染源有關。

徐培菘建議，若是40歲以上，抽菸史長達20年、1天1包菸，或是抽菸史40年、1天半包菸，或是三等親內有肺癌病史、自己曾罹患慢性肺部疾病、工作暴露在石棉等高風險環境中的族群，可考慮自費接受低劑量電腦斷層檢查，至少連續追蹤3年結果正常，再拉長檢查時間較適合。

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  • 新光醫院一般醫學科主任徐培菘說明該院分析低劑量電腦斷層檢查數據。（記者林惠琴攝）

    新光醫院一般醫學科主任徐培菘說明該院分析低劑量電腦斷層檢查數據。（記者林惠琴攝）

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