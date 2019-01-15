「韓粉」捏造台灣有豬瘟 農委會闢謠 網友促提告

2019-01-15 17:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名自稱「韓粉」，並於臉書中以中國國民黨黨證當大頭照的女子Gina Lin，於臉書中釋放台灣已經感染豬瘟的假消息，呼籲不要買豬肉吃，還強調「我們還沒看見賣國賊菜78（指蔡英文）死，我們都要照顧好自己身體，我們要準備放鞭炮」。農委會今天下午2時許於臉書澄清「這是謠言，國內並無疫情，請享用國產豬肉」；有網友肉搜此人資料，希望農委會趕緊提告，以免歪風持續發酵；記者透過臉書詢問她發佈此訊息的動機，尚無回應。

農委會今天下午2時許，於臉書官網中發佈澄清訊息，並擷取Gina Lin於本月9日的發文照片，駁斥「這是謠言，這是謠言，國內並無疫情，請安心享用國產豬肉，別再亂放話了！將依法提告！」。

至於Gina Lin捏造的假訊息，發佈時間是9日下午2時22分，全文為「桃園已經有豬瘟了，敬告朋友們不要去買豬肉吃，所有的食品和豬有關係的都不要去吃，傷身體划不來，我們還沒看見賣國賊菜78死，我們都要照顧好自己身體，我們要準備放鞭炮」，網友肉搜還發現，此人不是只發一篇假消息，她還引述一篇「桃園八德落羽松水溝發現豬屍」的新聞報導，指八德已經發生豬瘟，「記者都在幹嘛的」？

網友肉搜發現，Gina Lin的臉書大頭照，是國民黨黨證，另外，她的自我介紹中，指自己是「韓粉」、「支持侯友宜」、「我是國民黨員」，簡介全文是「我是韓粉，我支持侯友宜，我是國民黨員，畜牲黨不要邀我給加入，詐騙集團黨的支持者不要邀我，我也會封鎖」。

網友對此人的行徑，紛紛撻伐，並催促農委會提出告訴，「請一定要提告，不然這些人永遠學不乖」、「言論自由的範圍，絕對不能包括故意謠言和對個人、組織和群體的惡意中傷。民主國家會因爲這些人自我毀滅！請立法重罰！」、「硬起來」、「直接依法提告吧！這種人不該姑息」，還有網友諷刺說，「大頭照用黨證，怕死了」、「用K黨黨證當大頭貼的人，腦袋就是不一樣」。

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