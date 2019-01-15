募愛心年菜告急 華山基金會盼各界助弱勢獨老

2019-01-15 19:29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕年節將至，華山基金會每年皆會向社會各界募集年菜贈送獨居長輩，苗栗區預計募集902份，但距離春節僅剩半月，卻僅獲500多份，區站長杜靜容表示，期盼各界踴躍捐助一份600元的慈善年菜；頭份國中師生率先捐助1萬5000元，藉此拋磚引玉。

華山基金會苗栗區目前設立17個服務據點，照護891位弱勢長輩，為了讓這些阿公、阿婆能開心過好年，然而1月21日開始要發送的年菜，目前還有許多尚無著落，杜靜容說，今年年節較早，使得募集成效受影響，目前獲約500多份，達標率僅6成，盼各界伸援，讓弱勢長輩都能過上好年。

而每年為街友寒士舉辦尾牙的人安基金會苗栗站表示，今年適逢選舉剛過，募款情況較往年都差，目前僅小額捐款共約50多萬，尚缺80萬元的善款，基金會將於1月27日擺50桌宴請500名寒士，盼各界能將愛心送暖關懷各角落。

頭份國中響應寒冬送暖，將去年底舉辦的跳蚤市場義賣所得，及校內師生愛心捐款，共1萬5000元全數捐給華山基金會頭份天使站，校長鍾萬煋表示，跳蚤市場活動除了培養學生愛物惜物的觀念，同時也藉此行善關懷社會，盼達拋磚引玉之舉。

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