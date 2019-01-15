送春聯加紅包DIY 竹縣府邀民眾提早感受春節氣氛

2019-01-15 17:00

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局表示，19日在文化局美術館、20日在新瓦屋客家文化保存區，將舉辦名家揮毫送春聯和紅包DIY活動，提早讓鄉親感受農曆春節的歡樂氣氛。

新竹縣長楊文科今天搶先體驗了紅包DIY活動後說，這兩場文化局規劃的「2019福客慶豐年諸事大吉，金豬報喜好運來」活動，洋溢濃濃的農曆年節喜氣，歡迎大家提早來感受春節的熱鬧。

文化局長李猷龍說，19日上午10點到11點30分在化局美術館舉辦的「諸事大吉百業齊發」名家揮毫開筆儀式，邀請賴煥琳、胡國龍、劉秀雲、張雙土、黎元吉、陳秀珍、宋兆賢、王德泉等8位書法名家現場書寫春聯贈送民眾，揮毫內容可依民眾喜好提供客製化服務；現場也指導民眾體驗絹印紅包袋DIY。

李猷龍也說，20日下午2點到4點30分在新瓦屋集會堂舉辦的「2019福客慶豐年」活動，邀請到書法名家林森輝、張雙土、王德泉現場揮毫，同時進行版畫春聯及紅包袋拓印體驗，由新竹在地版畫達人鍾萬福及曾雪梅家族現場指導民眾拓印「花開富貴」版畫春聯及紅包袋，活動免費但每人限索一組。

當天在新瓦屋集會堂周邊還有青農市集、13好市集以及古風車巷弄室集等小農與創藝市集，民眾來新瓦屋感受濃厚年味的同時也可順道提早採購年貨。

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