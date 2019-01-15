春節桃機入出境恐「塞車」移民署啟動333疏運方案

2019-01-15 16:52

〔記者王冠仁／台北報導〕今年農曆春節連假長達9天，移民署預估將會有大批民眾出國遊玩，春節期間桃園機場單日旅客量可能突破15萬人；再加上近期非洲豬瘟疫情在中國蔓延，入出境的檢驗時間增加。為了防範春節期間機場入出境人潮可能「塞車」，移民署已規劃「333春節疏運方案」，以期能加速旅客入出境速度。

根據桃園機場公司資料，今年春節加班機班次合計超過854架次，較去年700多架次大幅增加。去年大年初五，桃園機場單日旅客量最高為14萬3650人次，移民署預估今年大年初六（2月10日），將會突破15萬人次。

為因應桃園機場春節加班機爆量狀況，移民署規劃啟動「333查驗通關疏運方案」，讓入出國旅客都能便捷通關。

方案內容包括：

一、3項人力調度準備：動員桃園機場全體480名內外勤人力，調度台北港、基隆港及松山機場所屬人員支援桃園機場，再派保全人員及實習生、志工等96名人力，投入第一線旅客通關疏運。

二、3類旅客通關服務：加開行動不便旅客專檯、自動通關隨行兒童專檯、及協助班機即將起飛旅客通關，加速通關。

三、3個呼籲：請旅客提早至機場辦理通關手續、多利用自動查驗通關系統（e-Gate），並配合非洲豬瘟防疫，不要攜帶肉類製品返國，避免入出國卡關。

移民署也說，排定出國且要申請自動通關的民眾，申請時記得要攜帶護照及身分證、駕照或健保卡等第2證件，民眾也可提前到全台各服務站申辦，出國時即可立即享受快速通關服務；國境事務大隊在春節期間也會準備「豬年吉祥」的小紅包贈送給申辦民眾。

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