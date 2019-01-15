樟湖學生單車壯遊 記錄台灣海岸的美麗與哀愁

2019-01-15 16:51

［記者黃淑莉／雲林報導］「上車，出發！」雲林樟湖生態中小學120名學生今天展開單車壯遊課程，將騎單車探訪雲林、嘉義、台南、高雄及屏東的海岸，用自己的眼、手、腳來記錄台灣海岸的美麗與哀愁。

樟湖中小學學生為了這次壯遊事前已練騎過2次，今天從古坑劍湖山下出發，第一天是拜訪家鄉農田水利展覽館、西螺大橋、麥寮許厝分校及台西海岸。

樟湖生態中小學代理校長陳清圳表示，這次壯遊全程約400公里，主題以海岸為主，沿著濁水溪切到台西海岸，觀察學習議題有產業在創新、傳統間如何找到平衡，海岸、濕地面臨開發的破壞及保存等，學生在這5天壯遊的解說點、停駐點要做好觀察、記錄，再與其他同學討論。

陳清圳說，壯遊還有重要目的，即讓孩子在這過程學習合作、主動、自主，騎程過程中每天近百公里，若沒有互相激勵、合作，可能會騎不下去或中途放棄，因此希望孩子從過程中的歷練，轉換出慣性的改變。

9年級學生徐子傑表示，單車壯遊最大動力是沿途的美景，這次擔任機動組過程中要隨時注意隊伍中的狀況協助排除。

同樣9年級的張皓程說，單車壯遊對他是一個責任的表現，因為每次騎程都有不同責任，這次是要隨時注意隊員狀況，給予加油、鼓勵，在他們體力不行時推他們一把，因為這次人力不足，有時候要到前方幫忙交管。

7年級學生陳品翊第一次參加，他說這次有點緊張，希望這次能把自己的事做好，不要給隊友添加麻煩。

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