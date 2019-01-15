高雄10大摩鐵票選開跑 業者加碼推住摩鐵送摩天輪

2019-01-15 16:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄10大愛情摩鐵票選活動今天開跑，觀光局強調高雄摩鐵的CP值全台最高，旅遊達人表示摩鐵可以唱歌、游泳，適合闔家住宿，業者也加碼推出送住摩鐵送摩天輪的優惠。

高雄市旅館公會理事長劉坤福說，高雄市現有50多家汽車旅館，各具特色，市府推廣愛情產業鏈，邀請20家業者參賽，從中選出10大摩鐵。

觀光局長潘恆旭、旅遊達人「肉魯」均表示，摩鐵是一個開車方便、可全家唱KTV，還有游泳池的旅店，高雄的摩鐵設備高級、房型多樣，再配合卡拉OK、游泳池、三溫暖等設施，CP值全台最高，適合情侶熱戀、夫妻加溫外，更歡迎親子同遊、朋友聚會等多用途。

民眾即日起到2月10日中午，可透過臉書帳號登入票選網頁投票，每個帳號每天限投一票，有機會獲得汽車旅館住宿券。結果依據網路投票與達人評選各佔50％，詳情可上高雄旅遊網臉書查詢。

四季旅館董事長紀玉蓮表示，該集團在高屏有12家旅館，將與夢時代合作，同步推出住摩鐵送摩天輪的優惠。

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