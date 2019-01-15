慶祝江翠國小百週年校慶 學童赴板橋火車站做這件事！

2019-01-15 15:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市江翠國小今年4月將歡度1百周年校慶，師生為迎接這個意義非凡的日子，籌備一系列的活動，準備為4月27日的校慶暖身，今天下午江翠國小合唱團和舞蹈團在板橋火車站地下廣場舉辦「藝起快閃趣」活動，以精彩的歌舞表演，帶給經過的旅客祝福，也將江翠國小百年生日的喜悅分享給大家。

江翠國小校長周麗櫻說，江翠國小創校於2019年，是由當時的板橋公學校所分校出來，一百年來作育英才無數，師生除了學業成績斐然，在社團才藝活動上也有傑出表現，今天就是由學校獲獎無數的舞蹈團以及合唱團，前進板橋火車站

演出。

先由舞蹈團帶來喜氣洋洋的表演節目「鼓韻絹扇舞歡騰」，在農曆年節前希望讓火車站裡充滿濃濃的年節慶典味；合唱團的小朋友從四面八方匯聚在廣場，唱出美妙的歌聲，同時每人也準備一朵玫瑰花，將花朵分送給路過的旅客，祝福大家旅途平安，傳遞愛與幸福。

周麗櫻說，小朋友們能將平日所學的才藝表現在不同的舞台，是另外一種學習機會，也希望讓江翠國小1百週年校慶廣為周知，歡迎所有江翠國小校友們回娘家，與師生共襄盛舉。

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