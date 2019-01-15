烏日成功西路有危牆！里長憂倒塌壓人車 市府提對策

2019-01-15 16:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日成功嶺旁成功西路，有一段長約200公尺的圍牆，過去圍牆已傾倒一部份，目前留存的圍牆更因年久失修，無人聞問已成「危牆」，向左右傾斜中，住戶表示，此一危牆已矗立成功西路很久，但都無人處理，常有老人、機車、單車族經過，萬一有一天倒塌壓到民眾，誰來負責，請相關單位快來處理。

建設局長陳大田表示，雖然此涉及到軍方管轄問題，但基於民眾的安全，今天下午已先去查看，發現有較傾斜的部份，將先打掉，其餘部份，會先放置交通椎，提醒民眾安全，再與軍方等相關單位共同會勘。

成功西路道路狹窄，但因連接南屯、烏日間，車流量相當高，有些路段只有一個車道寬，有些約7、8米寬，平時上下班有多機車族騎經成功西路往台中工業區，假日會有單車族，此外，還有住在附近的老人家，會步行經過成功西路。

但靠近成功嶺大門的成功西路段，有一面老圍牆，過去部份圍牆已倒塌，目前約只剩200公尺，因年久失修，整面圍牆有多處或左或右的傾斜，甚至還有龜裂的現象。

烏日區榮泉里長何聰智表示，該面圍牆已成危牆，令人擔憂的是，平時就很多當地老人家，會採步行的方式走在成功西路上。

何聰智更強調，因為成功西路可通往南屯，平時上下班會有機車族騎經該路段，前往台中工業區上班，而假日還有單車族會騎到望高寮，但是這條人車往來頻繁的路旁卻有一面的圍牆已是危牆，而且這面危牆更有龜裂的現象，可能隨時會倒塌。

何聰智表示，住戶反映此一圍牆有危險之虞的現象已久矣，請相關單位趕快修護或者是拆除也可以，不要如同未爆彈，因為一旦倒塌，若壓到民眾，責任誰來負。（14:53更新）

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