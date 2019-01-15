三星蔥價跌 農糧署：若低於30元啟動保價收購

2019-01-15 15:55

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣三星蔥價格下跌，農民抱怨採收不符成本，農委會農糧署展開應變措施，開放農民申請低速風乾機、晾蔥架等補助，若三星蔥拍賣價每公斤低於30元，則會啟動保價收購機制，確保供需穩定。

宜蘭青蔥產季為每年6月至9月，種植面積約619公頃。但去年迄今青蔥拍賣價格走跌，台北果菜市場從今年元旦至今天，「日蔥」平均交易價格為39.7元，有農民抱怨採收不符成本，「採收1斤賠1斤」。

蔥農薛曾東解釋，青蔥採收後光清洗、包裝，每公斤就要18元，加上雇工、肥料、種植等成本，每公斤成本就需45元。

農糧署解釋，今年市價較去年為低，主因是去年無颱風，宜蘭秋冬季節日蔥供應量大增所致，另外，近1個月宜蘭連續豪雨，土壤含水量增加，不利青蔥儲運，影響賣相也使得市價持續走跌，但預估農曆春節前市場需求增加，價格應可望趨穩。

為解決青蔥產銷失衡等問題，農糧署東區分署今到三星蔥產區視察。農糧署東區分署長陳昌岑指出，去年先補助三星地區農會，購置大型保鮮包裝機，延長青蔥保鮮期，若市場供貨量大，可先冷藏保存，待需求增加時再供貨。

另外，因每年氣候狀況不定，陳昌岑也說，近期開放農民申請低速風乾機、調整式晾蔥架等補助，補助金額為購買價3分之1，維持採收後品質；若每公斤交易價若低於30元，則會啟動保價收購機制，確保價格穩定。

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