防範非洲豬瘟 苗縣緊急防疫演習

2019-01-15 15:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕非洲豬瘟來勢洶洶，全國上下不敢大意，中央政府更祭出處罰措施針對攜帶疫區中國豬肉相關製品旅客。苗栗縣政府動物防疫所今天在銅鑼鄉苗栗縣生態保育中心舉辦演練，模擬境內發生豬瘟時應變之道。

苗栗縣動物防疫所今天大動作與農業處、環保局、警察局、肉品市場中央畜產屠檢獸醫師以及國軍聯合演練。苗栗縣政府指出，面對非洲豬瘟，苗栗縣政府已經於緊急跨局處非洲豬瘟應變中心會議，因應中國大陸非洲豬瘟嚴峻疫情，而演練更是進一步建構防疫網。

演練內容包括防疫宣導、疫情發生時標準作業處理程序、養豬場生物安全機制、分階段廚餘去化等。先從肉品市場發現有疑似染上非洲豬瘟病株開始檢驗，之後前往源頭養豬場調查業者是否曾接觸疫區肉品，再經過撲殺養豬場豬隻、消毒等程序，最後將病死豬掩埋。

演習過程中以苗栗縣境內發生非洲豬瘟疫情，考驗苗栗縣政府如何通報與確診，之後進行一連串防疫作業直到挖洞掩埋病死豬等，使相關單位能夠熟悉防災應變步驟。

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