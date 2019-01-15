台北燈節砸4500萬元 「學姊」拍宣傳片甜笑入鏡

2019-01-15 15:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年台北燈節連續第3年在西門町舉辦，展期從2月16至24日，主題為「台北台北亮晶晶，點亮夢想點亮心」，北市觀光傳播局今年特別找來台灣教父級設計師AKIBO李明道操刀設計主視覺，利用繽紛色彩拼成一朵華麗花朵，搭配主題構成閃亮亮的氛圍，而擁有網路高人氣的「學姊」北市府副發言人黃瀞瑩與職棒明星張泰山，合拍宣傳片大力行銷燈節，盼讓今年燈節衝破400萬人次。

觀傳局今日下午舉辦燈節記者會，台北市副市長鄧家基、擔任燈節策展人李明道、觀傳局長劉奕霆等人皆到場。記者會現場播放由台北市長柯文哲、學姊與張泰山等人，拍攝的宣傳片，學姊、張泰山親自現身，吸引在場媒體注目。

鄧家基致詞表示，今年燈節已是連續3年在西區舉辦，成功帶動地方經濟與觀光，落實西區軸線翻轉，因此今年燈節範圍從紅樓、北門，擴大到台北車站前的行旅廣場，規劃許多「閃亮發光」主題燈區，並結合在地宮廟的慶典文化，讓大家愛上台北。

今年燈節以「台北台北亮晶晶」為主題，李明道指出，過去燈節大多以該年度生肖融合燈籠造型的概念，今年以西區3大古廟為發想，加入廟宇繁華雕飾與早年花燈風格，將打造電子花車作為特色，同時加入西門町的塗鴉文化，讓整個西門町充滿閃閃亮亮的節慶，有「鬧元宵」熱鬧感。

此外，觀傳局與策展人在今年燈節打造高達2公尺、帶著方形眼鏡的燈節主角「豬寶」，也現身在記者會現場，成為另類關注焦點，觀傳局表示，燈節主燈將以「豬寶」為範本進行設計，未來燈節舉辦期間也會不定期出現在展場，與民眾互動。

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