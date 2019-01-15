這波東北季風若還不下... 玉山初雪將打破最晚紀錄

2019-01-15 15:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，明（16日）起受東北季風影響，北部、東北部將感受到涼意，其它地區早晚也較涼，而明後兩天又受華南雲雨區影響，全台有雨，北部、東北部將出現持續性降雨，甚至有局部較大雨勢，其他地區也會有局部短暫雨。此外，玉山也有機會降下初雪，氣象局表示，歷史紀錄玉山最晚初雪時間是1月17日，若這次沒降雪就會打破歷史最晚初雪紀錄。

預報員程川芳表示，這波東北季風從今天起影響至週五，各地都能感受到涼意，中部以北低溫下探14、15度，南部地區16、17度東部約18、19度；北台灣整天氣溫都偏低，高溫不超過20度，中部則還有22度，南部26、27度，花東約20到22度。天氣方面，今明兩天受華南雲雨區影響，各地有雨，週五水氣才會逐漸轉乾。

氣象局預估，這波冷空氣若低溫配合上水氣，玉山有機會可以迎來初雪，不過要碰碰運氣，歷史紀錄玉山最晚報到的初雪是1月17日，如果這次冷空氣沒降下瑞雪，就會打破1953年以來的歷史紀錄。至於合歡山降雪機會不大，氣象局預估，週四合歡山最低溫僅兩度，比較有可能是雨夾霰的情況。

週五各地水氣轉乾，中南部恢復多雲到晴的天氣，北部、東半部還有局部短暫雨發生機會，但降雨範圍較為零星；西半部高溫可回升1到2度。氣象局說，週六東北季風減弱，氣溫明顯回升，各地高溫都有25度以上，轉為多雲到晴的好天氣。

預報員程川芳說，下週日又有一波東北季風或大陸冷氣團報到，強度更強，但後期模式還在調整，還無法確定是否達大陸冷氣團強度，不過這是一波濕冷的空氣，週日、下週一各地都是濕涼的天氣型態。

氣象局提醒，週六、下週日西半部、金馬地區將有霧影響能見度，民眾交通往返時須特別留意航班資訊。

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