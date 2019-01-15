流感重症增49例單週新高 H1N1流行中壯年也要小心！

2019-01-15 15:32

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，上週類流感門急診共計8萬8725人次，持續呈現上升趨勢，並新增49例重症，為去年10月進入本流感季以來單週新高，提醒民眾目前社區流感病毒H1N1已超越H3N2，H1N1對於中壯年也有高侵襲率與致病率，不宜掉以輕心！

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增49例重症包含29例男性、20例女性，介於1歲至95歲，年齡最小的是2例1歲、1例2歲幼童，整體仍以65歲以上占49%為主，其次是50至64歲30.6%，多數有慢性病史、未接種本流感季疫苗，其中，71.4%確診H1N1、24.5%確診H3N2。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，近4週社區流感病毒為H1N1與H3N2共同流行，但H1N1的52.1%已高於H3N2的47.9%。

疾管署副署長羅一鈞補充，回顧2015至2016年流感季，當時H1N1大流行，除了嬰幼兒與老年人外，對於50至64歲的中壯年也有高侵襲率與致死率，重症死亡率約8%，因此要特別注意；今年該族群公費流感疫苗接種率約17%，較去年同期略降3%，但估計仍具有群體保護力。

羅一鈞提醒，目前公費流感疫苗尚有約9萬多劑，符合資格的民眾可儘速接種。

此外，世界衛生組織最新全球流感疫情報告指出，東南亞與東亞各國已進入流行期，疾管署建議，若前往相關地區要做好防護措施，例如勤洗手、避免至人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，萬一有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀，應配戴口罩等。

疾管署統計，去年10月進入本流感季以來，累計237例流感重症，其中18例死亡。

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