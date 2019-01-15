病主法上路...台東原有3人欲諮詢 因自費2千暫卻步

2019-01-15 15:51

［記者王秀亭／台東報導］病人自主權利法6日正式上路，台東馬偕醫院是台東縣唯一提供預立醫療照顧諮商的醫療院所，迄今有3人有意願，卻因需自費2000元，而暫時卻步。

東馬護理部督導馬瑞菊表示，台東入住加護病房者，近60％為高齡病人，且有一半以上為末期病人，而高齡末期病人多為多重疾病、病況複雜、拖延時間較久，衰退的生理及認知功能，因無家屬陪伴在側，有過半病人臨終前仍接受無效的侵入性維生醫療。

馬瑞菊指出，因在華人社會認為活著時避談死亡，因而生命末期決策多由家屬決定，面對死亡來臨常不知所措，因而病主法通過，可以自己選擇善終權。

在東馬服務30年的護理部督導邱月芳以自身經驗分享，20多年前母親因病插管，最後仍離世，當時因母插管無法好好說再見，遺憾至今，近5年，連續3位長輩至親相繼臨終，在醫院團隊協助下，有機會與臨終長輩好好道別，長輩也在自然無痛苦的狀況下離世，深刻感受自己選擇善終權的重要。

病人自主權利法6日上路後，台東雖有3人表達諮商意願，卻因自費而暫時打消念頭，盼納入健保，再行諮商、簽署。

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