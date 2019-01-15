惡質！帶狗進生態保護區被勸 反嗆：玉管處說可以帶

2019-01-15 15:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「山豬博士」屏東科技大學老師吳幸如，帶學員到玉山國家公園東部園區進行樣區調查，昨天下山時，在黃麻駐在所平台遇到3名女登山客帶狗到步道健行，被學員告知「不能帶狗」，竟理直氣壯嗆「有先打電話給玉管處，說可以帶狗」！吳幸如相當生氣，直說「3人很惡質，竟誣陷玉管處說可以帶狗」，下山後網路貼文「你要高調，我就幫更高調」！

生態保護區禁止攜帶寵物 違者最高罰3000元

記者詢問玉山國家公園管理處，處長鍾銘山今天說，已追查出3人的入園資料，將要求不准再帶狗，並將加強宣導「生態保護區禁止攜帶寵物入山」，違者最高可罰3000元。

吳幸如說，前天帶學員進入玉山國家公園東部園區巡視樣區，昨天早上從瓦拉米山屋下山，上午10點走到黃麻駐在所時，卻遇到3名女登山客帶著一隻黃狗健行，推測是「瓦拉米一日來回」，當下立即告知對方「生態保護區內不准帶狗進入」。

結果對方自稱，從台南開車到花蓮玉里，早上6點就從南安起登，而且高調堅稱「有申請進入生態保護區」，還大聲嗆「我們因為住台南很遠，出發前才打電話來問可不可以帶狗？」、「因為他們（玉管處）說可以，我們才敢帶」！

吳幸如說，3人態度很惡質，不但公然帶狗進生態保護區，還誣陷是玉管處同意讓她們帶；另位吳姓學員也見證，告知對方不能帶狗，詢問對方有無申請，卻編了一堆理由說「狗可以進入」，當下真想看看「入園證上面有登記狗的名字嗎」？

野生鼬獾持續檢出狂犬病，至2018年底為止，狂犬病陽性案例鄉鎮涵蓋9縣市84鄉鎮，玉山國家公園所在的南投縣信義鄉、嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區、花蓮縣卓溪鄉都是疫區，因此玉山國家公園管理處公告的「玉山國家公園區域內禁止事項」第13點規定「禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區（南橫公路沿線除外）」，違者最高可罰3000元。

玉管處長鍾銘山說，國家公園生態保護區嚴禁帶狗進入，經詢問南安管理站人員，並未有人詢問「能不能帶狗」，更不可能告知遊客可以帶狗，除非是生態保護區外；而南安管理站中午到南安登山口巡察時，有看一隻狗跟著一群遊客走出來，但無法證實是不是被檢舉的3人，目前也調閱監視器中。

鍾銘山說，透過入園系統查詢，確實有3名台南的女遊客申請昨天走瓦拉米一日來回，將通知3人已被檢舉帶狗，如事證明確，將依法處3000元罰鍰。

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