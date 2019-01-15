道路施工頻繁惹怨 宜縣府要求過年前恢復原狀

2019-01-15 15:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣各項與道路相關的公共工程，因各工程發包時間不同，導致施工頻繁，道路常因此阻塞，引發民怨；宜蘭縣政府秘書長林茂盛今在縣務會議中裁示，春節連假即將到來，縣內道路交通需求量大增，各工程主管機關，因要求施工廠商在年前將道路恢復原狀或縮小工程範圍，以利交通順暢。

宜蘭縣道路管線挖掘，涉及台電、水公司等不同管線單位，多頭馬車各自開挖道路埋管，造成頻繁開挖、交通打結、補釘路的亂象，引發民怨，宜蘭縣內道路也亂象叢生，行政院公共工程委員會日前決議，將要求各管線單位的計畫性挖掘，由上級機關負責整合後一次施工。

有鑑於此，宜蘭縣政府今年起，於工程審查，將整合各管線單位，統一工程發包時間，林茂盛更在今縣務會議裡裁示，要求縣府責成各管線單位的施工廠商，於年前將與道路有關的公共工程恢復原狀，以利春節連假期間的交通順暢。

林茂盛說，過年期間交通量大增，道路能恢復原狀，才不會導致交通阻塞，維持優良的通行環境，近期會要求各工程主管機關，針對與道路有關的公共工程進行檢視，並予以要求，如施廠商不配合，將依工程契約來檢討廠商責任。

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