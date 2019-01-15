高市今辦非洲豬防疫演習 韓國瑜親自主持

2019-01-15 14:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今於國軍三民區1處廢棄營區，舉辦非洲豬防疫演習，由市長韓國瑜親自主持，展現市府設下4道防線，防堵非洲豬瘟疫情，演習過程十分逼真。

高市因應非洲豬瘟入侵風險，今天下午於廢棄的三民區覆鼎金南營區，舉辦非洲豬防疫模擬演習，由市長韓國瑜親自主持，包括農委會副主委黃金城、防檢局高雄分局長傅學理、國軍第四作戰區副指揮官劉協慶參加。

演習由市府農業局動保處主導，現場還出動國軍化學兵群、陸戰隊，與高市養豬協會一同演習，現場仿真建置肉品市場和罹病養豬場欄舍，以及焚燒掩埋坑洞，更出動挖土機、環保車、警車、消防車、消毒車、及動物屍體集運車等大型機具與車輛，大陣仗演習。

演習從高市某肉品市場待拍賣豬隻發生疑似非洲豬瘟病例，駐場防疫人員通報發現死亡豬隻外觀疑似染病，動保處獸醫師現場根據疫情調查與豬隻剖檢結果，高度懷疑是非洲豬瘟，當機立斷撲殺同欄豬隻。

動保處追溯至豬隻來源場內也有疫情發生，經家畜衛生試驗所確診後，由應變中心決策依規定撲殺全場500多隻豬，在警、消、環保局及國軍的協助下，完成豬隻撲殺、屍體焚燒掩埋及環境消毒來源等。

最後在案例場及半徑3公里內養豬場，監控迄今3個月無新疫情發生，環保局也持續努力進行廚餘去化，展現市府設下4道防線，防堵非洲豬瘟疫情，演習過程十分逼真。

市長韓國瑜表示，「上醫醫未病之病」預防未然，是非洲豬瘟防疫最佳指導原則，市府於1月4日成立非洲豬瘟應變中心，統籌各項防疫工作，因應非洲豬瘟疫情持續升高，市府設下4道防線，包括農業、環保、衛生及海洋等，防堵非洲豬瘟。

韓國瑜呼籲養豬產業一定要加強防疫自主保護，也請民眾配合「3不守則」，不網購、不丟棄、出國回來不攜帶國外的豬肉食品，共同保護台灣豬隻不受非洲豬瘟侵襲，讓今天的演練備而不用。

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